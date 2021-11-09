В Австрії бордель пропонує «30 безкоштовних хвилин» за вакцинацію від коронавірусу

Бордель в Австрії пропонує ваучери на 30 безкоштовних хвилин своїх послуг за вакцинацію від коронавірусу. Таким чином там хочуть підвищити кількість клієнтів.

Про це пише Sky News.

У закладі хочуть підвищити загальний рівень вакцинації в країні, а також залучити більше клієнтів, кількість яких значно впала під час пандемії.

За вакцинацію, яку проводитимуть медики прямо у борделі, усі отримуватимуть ваучер на 30 безкоштовних хвилин з «обраною леді» у сауні.

Наразі в Австрії вакциновано близько 64% населення, а без вакцинації тепер не пускають у кафе, ресторани, кінотеатри, готелі та інші громадські заклади. Також в країні наразі спостерігається спалах захворювання, а кількість нових випадків щодня встановлює антирекорди.