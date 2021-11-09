Глава МИД Тувалу выступил на климатической конференции, стоя по колено в море. Так он привлекал внимание к возможному затоплению страны

Пекельце

Twitter / Anish Chand

Глава Министерства иностранных дел Тувалу выступил с речью на климатической конференции в Глазго, стоя по колено в море. Так он хотел показать угрозу возможного затопления его страны из-за повышения уровня воды.

Об этом пишет Reuters.

Лидеры островных государств очень часто обращаются к миру из-за того, что изменения климата могут поставить под сомнение вообще существование их государств. Тувалу имеет достаточно низкое расположение, поэтому может исчезнуть под водой одним из первых.

Обращение министра сняли на острове Фонгафале, входящем в атолл-столицу Фунафути.

Также министр рассказал, что сейчас Тувалу ищет законные способы сохранить свое право на морские зоны, даже если страна полностью затонет из-за изменения климата.

«Мы ищем юридические возможности, с помощью которых можем сохранить собственность на наши морские зоны, сохранить наше признание как государства в соответствии с международным правом. Так что это шаги, которые мы делаем, глядя в будущее», — объяснил он.

Самая высокая точка Тувалу расположена всего на 4,5 метра выше уровня моря. Ежегодно уровень моря понимается в среднем на 5 мм.

Тувалу — островная страна в Тихом океане, недалеко от Австралии. Там проживают чуть больше 10 тысяч человек. Больше всего страна зарабатывает на переводах их граждан, работающих на иностранных судах, на выдаче лицензий для лова рыбы, а также на продаже национального домена .tv телеканалам и другим связанным с телевидением мировым компаниям.