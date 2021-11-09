Очільник МЗС Тувалу виступив на кліматичній конференції, стоячи по коліно у морі. Так він привертав увагу до можливого затоплення країни

Очільник Міністерства закордонних справ Тувалу виступив із промовою на кліматичній конференції у Глазго, стоячи по коліно у морі. Так він хотів показати загрозу можливого затоплення його країни через підняття рівня води.

Про це пише Reuters.

Лідери острівних держав дуже часто звертаються до світу через те, що зміни клімату можуть поставити під сумнів взагалі існування їхніх держав. Тувалу має досить низьке розташування, а тому може зникнути під водою одна з перших.

Звернення міністра відзняли на острові Фонгафале, який входить до атолу-столиці Фунафуті.

Також міністр розповів, що наразі Тувалу шукає законні способи зберегти своє право на морські зони, навіть якщо країна повністю затоне через зміни клімату.

«Ми шукаємо юридичні можливості, за допомогою яких ми можемо зберегти власність на наші морські зони, зберегти наше визнання як держави відповідно до міжнародного права. Тож це кроки, які ми робимо, дивлячись у майбутнє», — пояснив він.

Найвища точка Тувалу розташована усього на 4,5 метра вище за рівень моря. Щороку рівень моря підвищується в середньому на 5 мм.

Тувалу — це острівна країна у Тихому океані, неподалік Австралії. Там проживають трохи більше 10 тисяч людей. Найбільше країна заробляє на переказах їхніх громадян, які працюють на іноземних суднах, на видачі ліцензій для вилову риби, а також на продажу національного домену .tv телеканалам та іншим пов’язаним з телебаченням світовим компаніям.