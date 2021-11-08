В Раде появится диджитал-директор. Он будет заниматься освещением работы парламента в TikTok
- Авторы:
- Алексей Ярмоленко, Мария Жартовская
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Пришутова Виктория / УНИАН
В Верховной Раде введут должность диджитал-директора. Он будет заниматься освещением работы парламента в соцсетях, в том числе и в TikTok.
Об этом рассказали «Бабелю» источники в руководстве Рады.
Вероятнее всего, на этот пост назначат человека из партийного офиса «Слуги народа». Когда именно введут эту должность — пока неизвестно.
Среди главных обязанностей диджитал-директора будет также кураторство съемок различных видеороликов о Раде и нардепах для соцсетей, в том числе и для TikTok. В парламент планируют даже приглашать на экскурсии известных тиктокеров.
- В конце сентября социальная сеть TikTok сообщила, что достигла отметки в один миллиард активных пользователей – именно столько людей использовали это приложение хотя бы раз в течение месяца.