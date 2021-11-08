В Раде появится диджитал-директор. Он будет заниматься освещением работы парламента в TikTok

В Верховной Раде введут должность диджитал-директора. Он будет заниматься освещением работы парламента в соцсетях, в том числе и в TikTok.

Об этом рассказали «Бабелю» источники в руководстве Рады.

Вероятнее всего, на этот пост назначат человека из партийного офиса «Слуги народа». Когда именно введут эту должность — пока неизвестно.

Среди главных обязанностей диджитал-директора будет также кураторство съемок различных видеороликов о Раде и нардепах для соцсетей, в том числе и для TikTok. В парламент планируют даже приглашать на экскурсии известных тиктокеров.