Участник штурма Капитолия попросил политическое убежище в Беларуси. До этого он жил в Житомире

Пекельце

Blink O'fanaye / Flickr

Американец Эван Ньюман, который принимал участие в штурме Капитолия в январе 2021 года, попросил политического убежища в Беларуси. Это произошло 15 августа, когда мужчина «убегал от украинских спецслужб».

Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь-1».

По его словам, в США против него возбудили шесть уголовных дел, поэтому адвокат Эвана порекомендовал ему уехать в Европу. Мужчина рассказал, что сначала он прибыл в Италию, затем переехал в Швейцарию, после чего четыре месяца жил в Украине.

По данным беларусских СМИ, американец четыре месяца жил в Житомире, но там заметил за собой «следование работников СБУ», поэтому решил убегать дальше. Так, мужчина прибыл в Беларусь, где его задержали пограничники.

Эван Ньюман родом из Калифорнии, он занимается производством сумок, женат и имеет двоих детей.