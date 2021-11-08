Участник штурма Капитолия попросил политическое убежище в Беларуси. До этого он жил в Житомире
- Автор:
- София Телишевская
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Blink O'fanaye / Flickr
Американец Эван Ньюман, который принимал участие в штурме Капитолия в январе 2021 года, попросил политического убежища в Беларуси. Это произошло 15 августа, когда мужчина «убегал от украинских спецслужб».
Об этом он заявил в эфире телеканала «Беларусь-1».
По его словам, в США против него возбудили шесть уголовных дел, поэтому адвокат Эвана порекомендовал ему уехать в Европу. Мужчина рассказал, что сначала он прибыл в Италию, затем переехал в Швейцарию, после чего четыре месяца жил в Украине.
По данным беларусских СМИ, американец четыре месяца жил в Житомире, но там заметил за собой «следование работников СБУ», поэтому решил убегать дальше. Так, мужчина прибыл в Беларусь, где его задержали пограничники.
Эван Ньюман родом из Калифорнии, он занимается производством сумок, женат и имеет двоих детей.
- 6 января 2021 года в Вашингтоне произошли беспорядки. В тот день Конгресс собрался, чтобы утвердить победу на выборах президента Джо Байдена. Тогда Трамп опубликовал видео, в котором в очередной раз заявил, что у него украли выборы, но снова не предоставил никаких доказательств. После этого его сторонники пошли штурмовать здание Капитолия, где заседает Конгресс. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе один полицейский. Избранный президент Байден назвал этот штурм мятежом.
- В августе стало известно, что ФБР не выявило доказательств сговора сторонников Трампа во время штурма Капитолия. У мятежников не было единого плана действий, что делать после проникновения в здание.