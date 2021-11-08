Учасник штурму Капітолія попросив політичного притулку у Білорусі. До цього він жив у Житомирі

Американець Еван Ньюман, який у січня 2021 року брав участь у штурмі Капітолія, попросив політичного притулку у Білорусі. Це сталося 15 серпня, коли чоловік «тікав від українських спецслужб».
Про це він заявив в ефірі телеканалу «Білорусь-1».
За його словами, у США проти нього порушили шість кримінальних справ, тож адвокат Евана порекомендував йому виїхати в Європу. Чоловік розповів, що спершу він прибув до Італії, потім переїхав до Швейцарії, після чого чотири місяці мешкав в Україні.
За даними білоруських ЗМІ, американець чотири місяці жив у Житомирі, але там помітив за собою «слідкування працівників СБУ», тому вирішив тікати далі. Так чоловік прибув у Білорусь, де його затримали білоруські прикордонники.
Еван Ньюман родом із Каліфорнії, він займається виробництвом сумок, одружений та має двох дітей.
- 6 січня 2021 року у Вашингтоні сталися заворушення. У той день Конгрес зібрався, щоб затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. Тоді Дональд Трамп опублікував відео, в якому вкотре заявив, що у нього вкрали вибори, але знову не надав жодних доказів. Після цього його прихильники пішли штурмувати будівлю Капітолія, де засідає Конгрес. Унаслідок інциденту загинули пʼятеро людей, зокрема один працівник поліції. Обраний президент Байден назвав цей штурм заколотом.
- У серпні стало відомо, що ФБР не виявило доказів змови прихильників Трампа під час штурму Капітолія. Бунтівники не мали єдиного плану дій, що робити після проникнення всередину будівлі.