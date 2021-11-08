У Илона Маска новое имя в Twitter, что оно означает — неизвестно
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Joshua Lott / Getty Images
Самый богатый человек мира, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сменил имя в Twitter — теперь он «Лорд Эдж» (Lorde Edge), а его местонахождение – Троллхейм.
Что именно это значит, он не уточнил, однако пользователи Twitter начали делиться своими догадками. Так, например, соавтор криптовалюты Dogecoin Шибетоши Накамото интерпретировал это изменение имени как анаграмму (перестановка букв в слове) для “elder [старший] doge[coin]”.
У многих других было подобное объяснение, что «Лорд Эдж» – это анаграмма и отсылка к Dogecoin.
Это не первый случай, когда Илон Маск сменяет имя в Twitter. Так, например, в июле 2019 года он назвался «-1», а в июне 2021 года – «Илон Маск, второй».
- В начале ноября 2021 года Илон Маск стал самым богатым человеком в истории — его состояние превысило $300 миллиардов. Это произошло после того, как рыночная капитализация компании Tesla превысила $1 триллион.