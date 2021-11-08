У Илона Маска новое имя в Twitter, что оно означает — неизвестно

Самый богатый человек мира, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сменил имя в Twitter — теперь он «Лорд Эдж» (Lorde Edge), а его местонахождение – Троллхейм.

Что именно это значит, он не уточнил, однако пользователи Twitter начали делиться своими догадками. Так, например, соавтор криптовалюты Dogecoin Шибетоши Накамото интерпретировал это изменение имени как анаграмму (перестановка букв в слове) для “elder [старший] doge[coin]”.

У многих других было подобное объяснение, что «Лорд Эдж» – это анаграмма и отсылка к Dogecoin.

Это не первый случай, когда Илон Маск сменяет имя в Twitter. Так, например, в июле 2019 года он назвался «-1», а в июне 2021 года – «Илон Маск, второй».