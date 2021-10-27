NASA запланировало на воскресенье полет в космос. Но до этого SpaceX должна устранить проблему с туалетом в Crew Dragon

Пекельце

NASA Kennedy / Flickr

Национальное управление аэронавтики и исследования космического пространства США (NASA) готовит к отправке в космос группу астронавтов, однако для начала должно проверить, устранила ли компания SpaceX проблемы с туалетом в корабле Crew Dragon.

Об этом пишет The Guardian.

Проблему впервые обнаружили во время полета первой полностью гражданской миссии SpaceX Inspiration 4 в сентябре. По словам Уильяма Герштенмайера, вице-президента SpaceX, ранее работавшего в NASA, во время полета в прошлом месяце в системе туалета оторвалась трубка, после чего моча попала на вентиляторы и под пол.

В конце концов, специалисты SpaceX решили приварить трубу, чтобы исключить риск ее разгерметизации. NASA все еще должно дать окончательное одобрение для этого исправления. В ходе осмотра в пятницу инженеры представят руководству новые данные о туалетной системе корабля и других аспектах миссии.

Полет, намеченный на 31 октября, станет четвертой отправкой SpaceX в космос астронавтов NASA. После вывода из эксплуатации флота шаттлов в 2011 году NASA обратилось в SpaceX и Boeing для перевозки экипажей на Международную космическую станцию ​​и обратно.