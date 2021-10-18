В России полицейский ранил девушку, пытаясь спасти ее от собаки

Пекельце

В Московской области полицейский ранил девушку, спасая ее от нападения собаки.

Об этом пишет Интерфакс.

Инцидент произошел вечером 17 октября. В правоохранительные органы поступило сообщение о нападении собаки породы алабай на 21-летнюю девушку в поселке Ильинский Раменского округа. Прибывший по вызову полицейский около семи раз выстрелил в животное из табельного оружия. Один из выстрелов попал в бедро пострадавшей.

По предварительным данным ведомства, собака на территории частного домовладения сорвалась с поводка и напала на девушку. Девушку госпитализировали, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что по факту применения оружия полицейским проводится проверка.