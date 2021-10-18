У Росії поліцейський поранив дівчину, намагаючись врятувати її від собаки

У Московській області поліцейський поранив дівчину, рятуючи її від нападу собаки.

Про це пише Интерфакс.

Інцидент стався ввечері 17 жовтня. Правоохоронці отримали повідомлення про напад собаки породи алабай на 21-річну дівчину в селищі Іллінський Раменського округу. Прибулий за викликом поліцейський близько семи разів вистрілив у тварину з табельної зброї. Один з пострілів влучив у стегно постраждалої.

За попередніми даними відомства, собака на території приватного домоволодіння зірвався з повідця й напав на дівчину. Постраждалу ушпиталили, її життю та здоровʼю нічого не загрожує. У пресслужбі ГУ МВС по Московській області повідомили, що за фактом застосування зброї поліцейським проводиться перевірка.