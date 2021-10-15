В Австралии пожарные прочесали квартал в поисках утечки газа, но наткнулись на дуриан

Пекельце

В австралийской столице Канберре жители одного из районов вызвали пожарных из-за возможной утечки газа. Они жаловались на резкий запах газа, но оказалось, что панику вызвал дуриан.

Об этом сообщает The Washington Post.

Пожарные прочесали указанный район за два часа.

Один из жителей Канберры пошутил в соцсетях, что это не газ, а просто кто-то ел дуриан. Шутка оказалась правдой. Через два часа проверки Агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что источником запаха был подгнивший дуриан. Его нашли во время осмотра одного из жилых домов.