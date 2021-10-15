В Австралії пожежні прочесали квартал у пошуку витоку газу, але натрапили на дуріан

В австралійській столиці Канберрі жителі одного з районів викликали пожежників через можливий виток газу. Вони скаржилися на різкий газовий запах, але виявилося, що паніку викликав дуріан.

Про це повідомляє The Washington Post.

Пожежні прочесали вказаний район за дві години.

Один з жителів Канберри пожартував у соцмережах, що це не газ, а просто хтось їв дуріан. Жарт виявився правдою. Через дві години перевірки Агентство з надзвичайних ситуацій повідомило, що джерелом запаху був підгнилий дуріан. Його знайшли під час огляду одного з житлових будинків.