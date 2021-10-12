В Испании на Airbnb сдают жилье с розовыми лестницами — как в сериале «Игра в кальмара»

Пекельце

В Испании через сервис аренды жилья Airbnb сдают квартиры в жилом комплексе с розовыми лестницами, похожими на те, что были в популярном сериале Netflix «Игра в кальмара».

Об этом сообщает The New York Post.

Жилой комплекс, известный как La Muralla Roja ( с испанского переводится как «Красная стена»), спроектировал Рикардо Бофилл в 1968 году. Его построили в 1973 году. Такой его внешний вид — это новая интерпретация арабской крепости Касба и глинобитных сооружений Северной Африки.

Пятьдесят домов разбросаны по всему комплексу, доступ к ним есть — патио и лестницы. В комплексе представлены три типа жилья: студии и апартаменты с двумя и тремя спальнями.

ЖК находится в прибрежном городе Кальп. Арендовать там жилье можно по цене от $110 до $270 за ночь. В каждом помещении есть вид на океан с балкона, бассейн и терраса на крыше. Вот его страничка на Airbnb, вот на Booking, вот сайт.