В Испании на Airbnb сдают жилье с розовыми лестницами — как в сериале «Игра в кальмара»

В Испании через сервис аренды жилья Airbnb сдают квартиры в жилом комплексе с розовыми лестницами, похожими на те, что были в популярном сериале Netflix «Игра в кальмара».
Об этом сообщает The New York Post.
Жилой комплекс, известный как La Muralla Roja ( с испанского переводится как «Красная стена»), спроектировал Рикардо Бофилл в 1968 году. Его построили в 1973 году. Такой его внешний вид — это новая интерпретация арабской крепости Касба и глинобитных сооружений Северной Африки.
Пятьдесят домов разбросаны по всему комплексу, доступ к ним есть — патио и лестницы. В комплексе представлены три типа жилья: студии и апартаменты с двумя и тремя спальнями.
ЖК находится в прибрежном городе Кальп. Арендовать там жилье можно по цене от $110 до $270 за ночь. В каждом помещении есть вид на океан с балкона, бассейн и терраса на крыше. Вот его страничка на Airbnb, вот на Booking, вот сайт.
- Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» — это триллер о выживании, действие которого происходит в современном Сеуле. Группе из 456 человек предлагают сыграть в серию детских игр с шансом выиграть огромную сумму денег, но в случае проигрыша они погибнут.
- Из-за «взрыва трафика» южнокорейский интернет-провайдер SK Broadband подал иск против Netflix — компании пришлось увеличить расходы на техобслуживание сети (трафик увеличился в 24 раза). Также из-за его популярности у компании Vans резко выросли продажи белых кед без шнурков (слипоны) — на 7 800%.