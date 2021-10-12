В киевском метро для борьбы с нелегальной торговлей открыли салон красоты и рынок. На открытии выступила Jerry Heil

Пекельце

В Киеве во вторник, 12 октября, в метро устроили перформанс, «открыв» в одном из вагонов одновременно рынок и салон красоты. Таким образом в метрополитене решили показать пассажирам, во что превратится подземка, если они будут поддерживать нелегальную торговлю.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook заместитель начальника «Киевского метрополитена» Наталья Макогон.

«Концентрат всего, что мы видим каждый день, параллельно слушая призывы не жертвовать средства неизвестным лицам и не покупать товары в неустановленных местах и соблюдать правила. Но знаю, что где не покупают, туда не приходят продавать. И наша гривна — самый эффективный способ разрешения ситуации», — заявила она.

На опубликованных представительницей метрополитена фото видно, что в вагоне «работал» салон красоты, «продавали» овощи и фрукты, а также одежду, обувь и мобильные телефоны.

Участие в перформансе приняли украинские певица Jerry Heil и блогер Антон Шкуратов.

По словам Макогон, сейчас граждане обычно защищают нелегальных торговцев, когда к ним подходят полицейские, рассказывая о «трудных временах и политической ситуации».

«Убеждена, что музыка должна быть в концерт-холлах (Jerry Heil, собирай стадионы), торговля — в торговых центрах или фермерских крафтовых рядах, и все остальные услуги — в салонах, магазинах и точно не в метро», — подчеркнула она.