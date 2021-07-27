Церковний одяг і масажер для ніг: у київському метро показали статистику загублених у підземці речей

У київському метрополітені показали, які речі найчастіше губили пасажири в підземці за перше півріччя 2021 року.

Про це пише КП «Київський метрополітен» у своєму Facebook.

«За шість місяців 2021 року до бюро знахідок київської підземки потрапило 177 різних речей. Тенденції свідчать, що влітку пасажири забувають окуляри, самокати, дитячі наплічники, капелюхи. Натомість у холодну пору року — шарфи, рукавички, шапки, а навесні — парасольки, куртки, наплічники», — йдеться в повідомленні.

Загалом з січня до червня вже повернули 44 загублені речі, а решта досі чекають власників у бюро знахідок.

Найчастіше пасажири гублять телефони та бездротові навушники. Також у підземці знайшли валізу з церковним одягом, масажер для ніг і санки.

У метрополітені зазначили, що документи відразу передають правоохоронним органам. Отже, у такому випадку краще звертатися до поліції.