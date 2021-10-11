Комбайн протаранил поезд Львов — Бахмут. Он опаздывает на 2 часа

Пекельце

Facebook / Укрзалізниця

В пассажирский поезд Львов — Бахмут въехал комбайн. Он повредил локомотив и 6 вагонов поезда.

Об этом пишет «Укрзалізниця» в своем Facebook.

«По предварительной информации, водитель сельскохозяйственного автотранспорта проигнорировал правила дорожного движения и выехал на нерегулируемый переезд, где в то время приближался пассажирской поезд №141 Бахмут — Львов. В результате столкновения поврежден локомотив поезда и 6 вагонов», — говорится в сообщении.

В результате столкновения никто из пассажиров поездной бригады не пострадал. Водитель комбайна от госпитализации отказался.

Всех пассажиров из вагонов, где были разбиты окна, пересадили на другие места. Сам рейс опаздывает на 2,5 часа.