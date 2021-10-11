Комбайн протаранив поїзд Львів — Бахмут. Він запізнюється на дві години

У пасажирський потяг Львів — Бахмут в’їхав комбайн. Він пошкодив локомотив та 6 вагонів поїзда.

Про це пише «Укрзалізниця» у своєму Facebook.

«За попередньою інформацією, водій сільськогосподарського автотранспорту проігнорував правила дорожнього руху і виїхав на нерегульований переїзд, де в той час наближався пасажирській поїзд № 141 Бахмут — Львів. Внаслідок зіткнення пошкоджений локомотив поїзда та 6 вагонів», — йдеться у повідомленні.

Унаслідок зіткнення жоден із пасажирів поїзної бригади не постраждав. Водій комбайна від госпіталізації відмовився.

Усіх пасажирів із вагонів, де були розбиті вікна, пересадили на інші місця. Сам рейс запізнюється на 2,5 години.