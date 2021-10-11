В Британии одна из церквей переименовала себя для привлечения молодежи. В храме откроют кофейню
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В британском городе Борнмут руководство 148-летней викторианской церкви Святого Михаила решило провести «ребрендинг» названия, чтобы привлечь молодежь. Храм переименовали в церковь Святого Майка.
Об этом пишет Daily Mail.
Кроме изменить название на «модное и привлекательное», в церкви решили открыть кофейню. Преподобная Сара Йетман заявила, что в будущей кофейне будет информация о местной общине и службах.
«Церковь может быть маяком света и надежды для местной общины. Мы стремимся привлечь больше молодых людей, чтобы посмотреть, как они по-своему узнают Иисуса», — сказала Йетман.
Некоторые жители идею раскритиковали.
«Идея о том, что подросткам будет более интересно ходить в церковь, если мы переименуем ее в церковь Святого Майка просто нелепа. Что дальше — Святой Дэйв?» — заявил один из жителей.