В Британии одна из церквей переименовала себя для привлечения молодежи. В храме откроют кофейню

В британском городе Борнмут руководство 148-летней викторианской церкви Святого Михаила решило провести «ребрендинг» названия, чтобы привлечь молодежь. Храм переименовали в церковь Святого Майка.

Об этом пишет Daily Mail.

Кроме изменить название на «модное и привлекательное», в церкви решили открыть кофейню. Преподобная Сара Йетман заявила, что в будущей кофейне будет информация о местной общине и службах.

«Церковь может быть маяком света и надежды для местной общины. Мы стремимся привлечь больше молодых людей, чтобы посмотреть, как они по-своему узнают Иисуса», — сказала Йетман.

Некоторые жители идею раскритиковали.

«Идея о том, что подросткам будет более интересно ходить в церковь, если мы переименуем ее в церковь Святого Майка просто нелепа. Что дальше — Святой Дэйв?» — заявил один из жителей.