В Дании конфисковали элитный спорткар, который двигался со скоростью 236 км/ч. Владелец авто катался на нем всего несколько часов

Пекельце

Flickr / Andy_BB

В Дании полиция конфисковала элитный спорткар Lamborghini, который двигался со скоростью 236 км/ч, когда разрешенный максимум был 130 км/ч.

Об этом пишет Associated Press.

Владельцем автомобиля был гражданин Ирака. Он ехал домой, в Норвегию, из Германии, где и приобрел автомобиль за 310 тысяч долларов.

Согласно новому закону Дании, полиция имеет право конфисковать автомобили «безрассудных водителей» и затем продать их на аукционе. Также сам водитель получит штраф за превышение скорости.

В полиции рассказали, что водитель был «немного раздражен», когда его спорткар конфисковали.