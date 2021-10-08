В Дании конфисковали элитный спорткар, который двигался со скоростью 236 км/ч. Владелец авто катался на нем всего несколько часов
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Flickr / Andy_BB
В Дании полиция конфисковала элитный спорткар Lamborghini, который двигался со скоростью 236 км/ч, когда разрешенный максимум был 130 км/ч.
Об этом пишет Associated Press.
Владельцем автомобиля был гражданин Ирака. Он ехал домой, в Норвегию, из Германии, где и приобрел автомобиль за 310 тысяч долларов.
Согласно новому закону Дании, полиция имеет право конфисковать автомобили «безрассудных водителей» и затем продать их на аукционе. Также сам водитель получит штраф за превышение скорости.
В полиции рассказали, что водитель был «немного раздражен», когда его спорткар конфисковали.
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