У Данії конфіскували елітний спорткар, який рухався зі швидкістю 236 км/год. Власник авто катався на ньому лише кілька годин

У Данії поліція конфіскувала елітний спорткар Lamborghini, який рухався зі швидкістю 236 км/год, коли дозволений максимум був 130 км/год.

Про це пише Associated Press.

Власником автомобіля був громадянин Іраку. Він їхав додому, до Норвегії, з Німеччини, де і придбав автомобіль за 310 тисяч доларів.

Згідно з новим законом Данії, поліція має право конфіскувати автомобілі «нерозважливих водіїв» і потім продати їх на аукціоні. Також сам водій отримає штраф за перевищення швидкості.

У поліції розповіли, що водій був «трохи роздратований», коли його спорткар конфіскували.