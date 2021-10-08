У Данії конфіскували елітний спорткар, який рухався зі швидкістю 236 км/год. Власник авто катався на ньому лише кілька годин

У Данії поліція конфіскувала елітний спорткар Lamborghini, який рухався зі швидкістю 236 км/год, коли дозволений максимум був 130 км/год.
Про це пише Associated Press.
Власником автомобіля був громадянин Іраку. Він їхав додому, до Норвегії, з Німеччини, де і придбав автомобіль за 310 тисяч доларів.
Згідно з новим законом Данії, поліція має право конфіскувати автомобілі «нерозважливих водіїв» і потім продати їх на аукціоні. Також сам водій отримає штраф за перевищення швидкості.
У поліції розповіли, що водій був «трохи роздратований», коли його спорткар конфіскували.
- У США судять жителя штату Флорида, який набрав позик на $3,9 млн, скориставшись держпрограмою допомоги для постраждалих від пандемії коронавірусу, і купив за $318 тисяч новий автомобіль Lamborghini Huracan 2020 року.