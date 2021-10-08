В США женщина проведет в тюрьме четыре дня за нарушение дистанции с медведем гризли

Пекельце

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В США женщина из штата Иллинойс проведет в тюрьме четыре дня и будет лишена права на посещение Йеллоустонского национального парка в течение года за то, что в мае не убегала с дороги, когда шел медведь гризли и трое детенышей.

Об этом сообщает The New York Times.

Речь идет о 25-летней Саманте Деринг. Она признала себя виновной в том, что «умышленно оставалась, приближалась и фотографировала диких животных в пределах 100 метров». По данным прокуратуры США, во время посещения горы в Йеллоустоне 10 мая Деринг и другие видели медведя гризли с тремя медвежатами. Другие люди в парке попятились от них и вернулись к машинам, но Деринг не убегала и фотографировала животных.

Ее также приговорили к одному году испытательного срока без присмотра и приказали заплатить штраф в размере $1 тысячи и внести $1 тысячу в Фонд защиты дикой природы Yellowstone Forever.

«Парк — это не зоопарк, где за животными можно наблюдать в безопасном огороженном вольере. Подходить к самке гризли с детенышами абсолютно глупо. Здесь чистая удача — вот почему Деринг является обвиняемой по уголовному делу, а не искалеченной туристкой», — сказал представитель парка, добавив, что в естественной среде дикие животные немедленно реагируют, когда чувствуют угрозу.

Женщину также обвинили в кормлении, прикосновениях, раздражении, запугивании и в том, что она умышленно тревожила диких животных, но эти обвинения суд отклонил.

Правила Йеллоустонского парка запрещают посетителям «умышленно оставаться рядом с дикими животными или приближаться к ним, включая птиц, которые гнездятся». Посетителям рекомендуется держаться в 25 метрах от крупных животных, таких как бизоны, лоси, снежные бараны, олени, лоси и койоты, и не менее чем в 100 метрах от медведей и волков. В апреле возле Йеллоустона на 40-летнего мужчину напал медведь гризли. Спасатели прибыли, чтобы помочь мужчине, но позже он скончался от полученных травм.