В Австралии неизвестные подожгли автомобиль женщины, из-за которой усилили карантин

Пекельце

В австралийском штате Маунт-Гамбиер неизвестные люди подожгли машину женщины, из-за повторного инфицирования коронавирусом которой в городе снова объявили карантин.

Об этом сообщает The Guardian и местное телевидение.

«Автомобиль женщины, которая получила положительный результат теста на коронавирус, был подожжен после того, как ее заражение привело к повторному введению ограничений в некоторых частях южной Австралии», — говорится в сообщении.

Неизвестные подожгли машину в ночь на 6 октября, когда самой женщины и ее детей не было дома.

Сейчас СМИ выдвигают несколько версий, где женщина могла подхватить коронавирус.