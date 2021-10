Мелания Трамп хотела отправить детям в Африку зеркала в полный рост. Белый дом не позволил

Пекельце

Бывшая первая леди США Мелания Трамп намеревалась отправить детям в африканскую страну Малави зеркала в полный рост, чтобы дети видели, «какие они сильные и красивые».

Об этом в своей книге написала бывшая главная помощница Мелании Стефани Гришэм, пишет Business Insider.

Речь идет о поездке первой леди, которая датируется 2018 годом. Тогда Мелания впервые сама поехала в другие страну и была поражена этим визитом, поскольку дети просили сфотографировать их, чтобы они увидели себя.

«Как только мы вернулись в США, она хотела, чтобы мы прислали в местную школу зеркала, мол «дети должны знать, как они выглядят и видеть свою силу и красоту», — отметила Гришэм. Однако глава администрации первой леди отклонила просьбу Мелании.

Гришэм пишет, что такой шаг мог стать коммуникационным провалом, а заголовки вышли бы со словами «модель послала детям в Африку зеркала».

Мемуары Iʼll Take Your Questions Now ( «Я отвечу на ваши вопросы сейчас» ) должны выйти в свет 5 октября, там главная помощница первой леди рассказывает о курьезах, которые имели место в Белом доме и «токсической» обстановке, которая там царила. А представители Мелании считают, что Гришэм просто пытается нажить себе славу «ложными историями».