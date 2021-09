В Дании художник украл у музея $84 тысячи, назвав это актом искусства. Возвращать деньги он не намерен

Пекельце

В Дании художник взял у музея современного искусства Kunsten в городе Ольборг 534 тысячи датских крон (около $84 тысяч) и не стал возвращать, назвав это произведением искусства.

Об этом сообщает датский телеканал DR.

Йенс Ханнинг взял деньги для того, чтобы воспроизвести в музее свою более раннюю работу, которая представляла собой две стеклянные рамки, наполненные банкнотами — датскими кронами и евро. Работа отражала годовой доход в Дании и Австрии соответственно. Однако в итоге художник прислал в музей коробку с этой работой, в которой не хватало 534 тысяч крон. Сам Ханнинг заявил, что это и есть его работа, которую он переименовал в Take the Money And Run («Бери деньги и беги»).

Согласно договору, художник должен был вернуть музею деньги после выставки. Однако Ханнинг заявил, что не планирует этого делать, а его новая инсталляция —это протест против вознаграждения, которую ему предложили за работу. Он также отметил, что сам должен был потратить почти $4 тысячи на воспроизведение своей работы.

«Почему я не могу сделать произведение искусства о своем собственном положении? Если вы работаете на какой-то паршивой работе и вас еще просят заплатить, чтобы вы туда пришли, хватайте кассу и бегите», — подчеркнул художник.

Руководство музея в свою очередь считает, что Ханнинг должен вернуть эти деньги, и рассматривает возможность подачи заявления в полицию.