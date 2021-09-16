«Тот парень снизу». Байден во время пресс-конференции забыл имя премьер-министра Австралии

Пекельце

Prachatai / Flickr

Президент США Джо Байден во время пресс-конференции забыл имя премьер-министра Австралии.

Об этом сообщает BBC.

Он назвал Скотта Моррисона «тем парнем снизу» после того, как обратился к британскому премьеру Борису Джонсону по имени. Их виртуальная встреча была проведена для обсуждения исторического пакта о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, который рассматривается как попытка противодействия Китаю.

Пакт называется Aukus. Его цель — обмен технологиями по кибербезопасности, искусственному интеллекту, подводным системам и возможности нанесения ударов большой дальности. По мнению аналитиков, которых цитирует BBC, это крупнейшее оборонное партнерство между странами за последние десятилетия.