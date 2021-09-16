«Той хлопець знизу». Байден під час пресконференції забув імʼя премʼєр-міністра Австралії

Президент США Джо Байден під час прес-конференції забув імʼя премʼєр-міністра Австралії.

Про це повідомляє BBC.

Він назвав Скотта Моррісона «тим хлопцем знизу» після того, як звернувся до британського премʼєра Бориса Джонсона за іменем. Їхня віртуальна зустріч відбулася для обговорення історичного пакту про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні, який розглядається як спроба протидії Китаю.

Пакт називається Aukus. Його мета — обмін технологіями щодо кібербезпеки, штучного інтелекту, підводних систем і можливості нанесення ударів великої дальності. На думку аналітиків, яких цитує BBC, це найбільше оборонне партнерство між країнами за останні десятиліття.