На Красной площади развернули баннер «Путина в тюрьму». Через 10 секунд его свернули силовики, а одного активиста избили

Пекельце

В столице России на Красной площади четверо активистов днем 15 сентября развернули баннер с надписью «Свободу Навальному! Путина в тюрьму!». Их акция продлилась всего 10 секунд.

Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Акцию провели активисты «Гражданского общества Калужской области». Их баннер силовики свернули сразу же после первых секунд кричалки.

Всех четверых, а также журналиста RusNews, который снимал акцию, задержали и доставили в отделение полиции. Там у журналиста отобрали удостоверение, одного из активистов избили в служебном автомобиле.

Адвокат «ОВД-Инфо» сообщил, что в полицию пришлось вызвать скорую помощь — у пострадавшего врачи зафиксировали ушибы и царапины на шее и руках. Правоохранители же заявили, что якобы во время акции им поступил звонок об угрозе взрыва на Красной площади.

Через три часа на всех пятерых составили протоколы. Журналиста и двух активистов отпустили с протоколами об участии в несогласованной акции, а еще двоих оставили в отделении полиции до суда — им вменяют неповиновение полиции и нарушение порядка проведения акции.