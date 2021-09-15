На Красній площі розгорнули банер «Путіна у вʼязницю». Через 10 секунд його згорнули силовики, а одного активіста побили

У столиці Росії на Красній площі четверо активістів удень 15 вересня розгорнули банер з написом «Свободу Навальному! Путіна в тюрму!». Їхня акція тривала всього 10 секунд.

Про це повідомляє «ОВД-Инфо».

Акцію провели активісти «Громадянського суспільства Калузької області». Їхній банер силовики згорнули одразу ж після перших вигуків.

Усіх чотирьох активістів, а також журналіста RusNews, який знімав акцію, затримали і доставили у відділення поліції. Там у журналіста відібрали посвідчення, одного з активістів побили у службовому автомобілі.

Адвокат «ОВД-Инфо» повідомив, що в поліцію довелося викликати швидку допомогу — у потерпілого лікарі зафіксували забої і подряпини на шиї та руках. Правоохоронці ж заявили, що нібито під час акції їм надійшов дзвінок про загрозу вибуху на Червоній площі.

Через три години на всіх пʼятьох склали протоколи. Журналіста і двох активістів відпустили з протоколами про участь у неузгодженій акції, а ще двох залишили у відділенні поліції до суду — їх звинувачують у непокорі поліції та порушенні порядку проведення акції.