Самый молодой епископ Испании отрекся от сана ради отношений с автором сатанинских романов

Пекельце

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В Испании 52-летний епископ Хавьер Новелл отрекся от сана ради романа с 38-летней Сильвией Кабайол, писательницей эротических романов с сатанинским подтекстом.

Инцидентом обеспокоен даже Папа Римский Франциск, пишет ABC.

В сорок лет Хавьер получил сан епископа Сольсона и тогда стал самым молодым епископом Испании. Он придерживается консервативных взглядов, поддерживает независимость Каталонии, выступает против абортов, однополых браков и эвтаназии.

В течение 12 лет епископ служил церкви, но потом внезапно отрекся от сана и уехал в Барселону. Как оказалось, он сделал это из-за женщины — Сильвии Кабайол, которая работает психологом и пишет эротические романы. Женщина разведена и воспитывает двоих детей.

В епископате взволнованы этой ситуацией и заявили, что молятся за своего брата. Они видят в отречении от сана «происки дьявола». Дело епископа даже вызвало скандал в Ватикане, и в Сольсону прибыл папский нунций, чтобы разобраться в случившемся. Он передал, что Папа Римский Франциск «обеспокоен» тем, что случилось.