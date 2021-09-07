В Канаде антивакцинаторы забросали премьера Трюдо гравием

Пекельце

Joshua R. M. Dewberry / US Air Force

В канадском городе Лондон (провинция Онтарио) толпа антивакцинаторов бросала гравий в премьер-министра Джастина Трюдо. Об этом сообщает The Washington Post.

Инцидент произошел, когда Трюдо садился в свой автобус после предвыборного мероприятия на пивоварне. На видео видно, как протестующие бросают гравий в сторону премьера и репортеров, которые путешествуют с ним. После инцидента Трюдо вернулся и сел в автобус. Затем журналистам премьер сказал, что «снаряды» попали ему в плечо. Он добавил, что ничего страшного не случилось, а летели в него «небольшие кусочки гравия».

Это не первый случай, когда антивакцинаторы пытаются сорвать предвыборное мероприятие. Так, например, в селе Болтон (тоже провинция Онтарио) отменили мероприятие Трюдо, потому что «демонстранты представляли угрозу безопасности». Также антивакцинаторы периодически собираются у больниц и у дома министра образования Онтарио, где выступают против вакцинации.

За несколько дней до объявления выборов правительство Трюдо заявило, что введет обязательную вакцинацию для федеральных государственных служащих и пассажиров, которые путешествуют по стране на самолетах и поездах. В целом в Канаде один из самых высоких показателей прививок среди стран G20. По данным портала Our World in Data, почти 74% людей получили хотя бы одну дозу вакцины, около 68% полностью вакцинированы.