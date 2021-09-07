У Канаді антивакцинатори закидали премʼєра Трюдо гравієм

У канадському місті Лондон (провінція Онтаріо) натовп антивакцинаторів кидав гравій у премʼєр-міністра Джастіна Трюдо. Про це повідомляє The Washington Post.

Інцидент стався, коли Трюдо сідав у свій автобус після передвиборчого заходу на пивоварні. На відео видно, як протестувальники кидають гравій у бік премʼєра і репортерів, які подорожують з ним. Після інциденту Трюдо повернувся і сів в автобус. Потім журналістам премʼєр сказав, що «снаряди» потрапили йому в плече. Він додав, що не сталось нічого страшного, а летіли в нього «невеликі шматочки гравію».

Це не перший випадок, коли антивакцинатори намагаються зірвати передвиборчий захід. Так, наприклад, у селі Болтон (теж провінція Онтаріо) скасували захід Трюдо, адже «демонстранти загрожували безпеці». Також антивакцинатори час від часу збираються біля лікарень і біля будинку міністра освіти Онтаріо, де виступають проти вакцинації.