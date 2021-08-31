В США парикмахер подстрелил недовольного клиента. Тот пришел с пистолетом мстить за прическу
- Автор:
- Костя Андрейковец
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ANDI WHISKEY / Unsplash
В американском Мелборне (штат Флорида) парикмахер подстрелил недовольного клиента, который пришел с пистолетом мстить за неудачную прическу.
Об этом сообщает Florida Today.
Инцидент произошел днем 28 августа в парикмахерской New York Hair Barbershop, которая расположена в небольшом торговом центре на Флорида-авеню. 24-летний житель Палм-Бей Марлон Маско вошел в парикмахерскую в маске с пистолетом и начал угрожать посетителям. Он не знал, что у одного из парикмахеров тоже есть оружие. Спустя несколько мгновений Маско получил пулевое ранение в бедро.
Мужчину с ранением задержали посетители и персонал заведения, после чего Маско доставили в больницу под надзором полиции.
Потерпевший рассказал полицейским, что пришел в парикмахерскую не грабить, а высказать претензии за плохую стрижку и обслуживание, чем он был крайне недоволен.
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