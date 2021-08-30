В Бразилии преступники ограбили три банка подряд. А потом привязали заложников к машинам как живой щит от полиции

В Бразилии в городе Арасатуба (штат Сан-Паулу) грабители ограбили три банка: они подожгли машины, чтобы ограничить въезд в город, а после — привязали заложников к машинам как живой щит от полиции. Из вооружения у них были автоматы и взрывчатка. По меньшей мере три человека убиты (один из них — грабитель).

Об этом сообщают BBC и Daily Mail.

Инцидент произошел рано утром в понедельник, 30 августа. Рейд начался с того, что грабители похитили и сожгли не менее четырех автомобилей. В ограблении приняли участие более 50 человек. Они напали на три банка (Banco do Brasil, Banco Safra и Caixa Econômica) в центре Арасатуба. Сколько денег вынесли — пока неизвестно. После ограбления банда захватила заложников и окружила местный участок военной полиции. Члены банды также заблокировали ключевые подъездные пути к городу подожженными автомобилями. Тележурналист канала Record опубликовал видео, на котором, по его словам, засняты две машины для побега. На первой человек привязан к крыше, а на второй человек сидит на корточках на капоте. Взрывчатки преступники разбросали по пути эвакуации, чтобы люди не шли за ними. Местные жители сообщили, что слышали стрельбу и взрывы.

По сообщениям полиции, нападавшие использовали беспилотники, чтобы отследить передвижения полиции. Правоохранители сообщили о смерти одного преступника и двух гражданских. Как они умерли — не уточняется. Еще три человека получили ранения. Арестовали пока двух грабителей.