В Бразилии преступники ограбили три банка подряд. А потом привязали заложников к машинам как живой щит от полиции

Пекельце

В Бразилии в городе Арасатуба (штат Сан-Паулу) грабители ограбили три банка: они подожгли машины, чтобы ограничить въезд в город, а после — привязали заложников к машинам как живой щит от полиции. Из вооружения у них были автоматы и взрывчатка. По меньшей мере три человека убиты (один из них — грабитель).

Об этом сообщают BBC и Daily Mail.

Инцидент произошел рано утром в понедельник, 30 августа. Рейд начался с того, что грабители похитили и сожгли не менее четырех автомобилей. В ограблении приняли участие более 50 человек. Они напали на три банка (Banco do Brasil, Banco Safra и Caixa Econômica) в центре Арасатубы. Сколько денег вынесли — пока неизвестно. После ограбления банда захватила заложников и окружила местный участок военной полиции. Члены банды также заблокировали ключевые подъездные пути к городу подожженными автомобилями. Тележурналист канала Record опубликовал видео, на котором, по его словам, засняты две машины для побега. На первой человек привязан к крыше, а на второй человек сидит на корточках на капоте. Взрывчатку преступники разбросали по пути эвакуации, чтобы люди не шли за ними. Местные жители сообщили, что слышали стрельбу и взрывы.

По сообщениям полиции, нападавшие использовали беспилотники, чтобы отследить передвижения полиции. Правоохранители сообщили о смерти одного преступника и двух гражданских. Как они умерли — не уточняется. Еще три человека получили ранения. Арестовали пока двух грабителей.

В последние годы участились крупномасштабные ограбления банков, когда заложники используются как живые щиты. Мэр Арасатубы Диладор Боргес сказал, что полиция изо всех сил пыталась вмешаться.

«Полиция не может атаковать, они не могут противостоять им, так как на кону стоит очень много жизней», — сказал он Band TV. Мэр города не знает, освободила ли полиция всех заложников, однако силы безопасности вернули контроль над центром города. В понедельник, 30 августа, школы остаются закрытыми, людей просят побыть дома из-за опасности взрывов.

Это не первый случай, когда Арасатуба становится жертвой грабителей банков. В 2017 году преступники взяли под свой контроль различные стратегические точки по всему городу, атаковали полицейские участки и заблокировали дороги: так они грабили частную охранную фирму.

Такие рейды являются частью явления, которое бразильцы называют «новым кангако», имея в виду термин, который впервые использовали для описания бандитизма в Бразилии в 1920-х и 1930-х годах. Эти крупномасштабные ограбления участились в 2015 году. Целями грабителей являются банки и фирмы, которые хранят и перевозят ценные вещи. В рейдах участвуют десятки преступников, большинство из них хорошо вооружены автоматами, иногда — взрывчаткой.