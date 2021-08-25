«Оператор ГТС Украины» предложит свои услуги по управлению газопроводом «Северный поток — 2». Глава компании потом заявил, что это была шутка

Пекельце

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Компания «Оператор ГТС Украины» планирует предложить свои услуги по управлению газопроводом «Северный поток — 2». Суд в Германии подтвердил необходимость соблюдать газовую директиву ЕС, запрещающую, чтобы компания, которая поставляет газ, одновременно управляла газопроводом.

Об этом в своем Facebook написал глава компании Сергей Макогон.

Он назвал решение суда важным и долгожданным и отметил, что именно на этом настаивает Украина.

«Предложим наши услуги по управлению «Северным потоком — 2» как реально независимый от РФ оператор ГТС», — написал Макогон в комментариях.

Через некоторое время Макогон обновил свой комментарий, отметив, что это была шутка.

Накануне компания Nord Stream 2, которая является оператором строительства «Северного потока — 2», проиграла в немецком суде дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы ЕС. Согласно директиве ЕС, добывающая компания не может одновременно быть владельцем трубопровода, по которому осуществляются поставки добытого ею газа. Деятельность по доставке и транспортировке газа должна быть разделена.

Это означает, что компания-оператор «Северного потока — 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только в случае одобрения Еврокомиссии. Если газопровод не будет придерживаться европейских правил, его не сертифицируют.