«Оператор ГТС Украины» предложит свои услуги по управлению газопроводом «Северный поток — 2». Глава компании потом заявил, что это была шутка

Компания «Оператор ГТС Украины» планирует предложить свои услуги по управлению газопроводом «Северный поток — 2». Суд в Германии подтвердил необходимость соблюдать газовую директиву ЕС, запрещающую, чтобы компания, которая поставляет газ, одновременно управляла газопроводом.
Об этом в своем Facebook написал глава компании Сергей Макогон.
Он назвал решение суда важным и долгожданным и отметил, что именно на этом настаивает Украина.
«Предложим наши услуги по управлению «Северным потоком — 2» как реально независимый от РФ оператор ГТС», — написал Макогон в комментариях.
Через некоторое время Макогон обновил свой комментарий, отметив, что это была шутка.
Накануне компания Nord Stream 2, которая является оператором строительства «Северного потока — 2», проиграла в немецком суде дело об освобождении газопровода от требований газовой директивы ЕС. Согласно директиве ЕС, добывающая компания не может одновременно быть владельцем трубопровода, по которому осуществляются поставки добытого ею газа. Деятельность по доставке и транспортировке газа должна быть разделена.
Это означает, что компания-оператор «Северного потока — 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только в случае одобрения Еврокомиссии. Если газопровод не будет придерживаться европейских правил, его не сертифицируют.
- Проект «Северный поток — 2» (оператором является созданная российским монополистом «Газпромом» компания Nord Stream 2 AG) предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода протяженностью более 1,2 тысячи километров каждая общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год. По ним Россия будет поставлять газ в Германию через морские территории РФ, ФРГ, Финляндии, Швеции и Дании. Сейчас строительство «Северного потока — 2» завершено на 99%.
- В конце июля США достигли договоренности с Германией о «Северном потоке — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продолжить транзит газа через Украину на 10 лет. Также в Германии обязались принять меры в случае, если Россия начнет использовать газ как способ давления на Украину. Отдельным пунктом указана масштабная финансовая помощь Украине для модернизации украинской ГТС. При этом для Украины никаких гарантий транзита нет.
- Впоследствии глава «Газпрома» заявил о готовности продолжить транзит газа через Украину и после 2024 года. Это же заявил и Владимир Путин.