Американец с обложки альбома Nevermind группы Nirvana спустя 30 лет подал в суд на коллектив из-за «детской порнографии»

Пекельце

Paul Bergen / Redferns

30-летний Спенсер Элден, чье детское фото использовали для оформления обложки альбома Nevermind группы Nirvana, подал в суд на коллектив.

Об этом пишет CBS.

Элден судится с бывшими участниками группы, распорядителями наследия Курта Кобейна и рядом других лиц. Он обвиняет их в нарушении федерального закона о детской порнографии и утверждает, что его родители никогда не подписывали разрешение, позволяющее Nirvana использовать фотографию.

В жалобе, поданной в федеральный суд Лос-Анджелеса, Элден утверждает, что его «личность и юридическое имя навсегда связаны с коммерческой сексуальной эксплуатацией, которую он испытал в несовершеннолетнем возрасте».

Согласно иску, ответчики «сознательно производили, владели и рекламировали коммерческую детскую порнографию с изображением Спенсера, и сознательно получали за это вознаграждение».

Обложка альбома Nevermind группы Nirvana (1991 год)

Фотография на обложке альбома изображает Элдена, которому на момент съемки было 4 месяца, обнаженным и плавающим в бассейне, а перед ним на рыболовном крючке изображена долларовая банкнота.

В иске утверждается, что родители Элдена никогда не разрешали группе использовать фотографию, сделанную в водном центре Пасадены в 1990 году, и что Элден не получил за это компенсации.

Теперь же Элден от каждого из $150 тысяч с каждого из 17 ответчиков. Издание отмечает, что сам Элден воссоздавал культовую фотографию несколько раз: один раз в 2008 году, когда ему было 17 лет, а затем еще раз в 2016 году, чтобы отметить 25-летие альбома. На обеих съемках Элден был в шортах. Он сказал New York Post, что ему заплатили $200 за фотографию 2016 года.

Nevermind был продан тиражом более 30 миллионов копий с момента его выпуска в 1991 году.