Американець з обкладинки альбому Nevermind групи Nirvana через 30 років подав до суду на колектив за «дитячу порнографію»

30-річний Спенсер Елден, чиє дитяче фото використовували для оформлення обкладинки альбому Nevermind гурту Nirvana, подав до суду на колектив.

Про це пише CBS.

Елден позивається до колишніх учасників групи, розпорядників спадщини Курта Кобейна і низки інших осіб. Він звинувачує їх в порушенні федерального закону про дитячу порнографію і стверджує, що його батьки ніколи не підписували дозвіл, який дозволяє Nirvana використовувати фотографію.

У скарзі, поданій до федерального суду Лос-Анджелеса, Елден стверджує, що його «особистість і юридичне імʼя назавжди повʼязані з комерційною сексуальною експлуатацією, якої він зазнав у неповнолітньому віці».

Згідно з позовом, відповідачі «свідомо виготовляли, володіли і рекламували комерційну дитячу порнографію із зображенням Спенсера, і свідомо отримували за це винагороду».

Обкладинка альбому Nevermind групи Nirvana (1991 рік)

Фотографія на обкладинці альбому зображує Елдена, якому на момент зйомки було 4 місяці, оголеним і плаваючим в басейні, а перед ним на гачку зображена доларова банкнота.

У позові стверджується, що батьки Елдена ніколи не дозволяли групі використовувати фотографію, зроблену в водному центрі Пасадени в 1990 році, і що Елден не отримав за це компенсації.

Тепер же Елден від по $150 тисяч з кожного з 17 відповідачів. Видання зазначає, що сам Елден відтворював культову фотографію кілька разів: вперше в 2008 році, коли йому було 17 років, а потім ще раз у 2016 році, щоб відзначити 25-річчя альбому. На обох зйомках Елден був в шортах. Він сказав New York Post, що йому заплатили $200 за фотографію 2016 року.

Nevermind був проданий тиражем понад 30 мільйонів копій з моменту його випуску в 1991 році.