Флагшток в Херсоне упал на Lexus чиновника, отвечавшего за его установку
- Автор:
- София Телишевская
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Гигантский флагшток, который упал в парке Славы в Херсоне, раздавил внедорожник Lexus Виталия Караваева — чиновника, который отвечал за установку конструкции.
Об этом сообщили журналист Виталий Глагола и местное издание «Мост».
«Флагшток упал на Lexus чиновника, отвечавшего за его установку. Автомобиль принадлежит Виталию Караваеву, который в команде губернатора отвечает за капитальное строительство и все подряды», — пишет журналист.
Виталий Караваев работает заместителем директора Департамента развития территорий Херсонской ОГА и начальником управления строительства и финансового обеспечения.
По данным издания «Мост», при падении флагштока чиновник находился в машине и выскочил из нее «за секунду до того, как тонны металла уничтожили его автомобиль». Однако этой машины в декларации чиновника нет.
Вероятно, Караваев приехал в парк Славы для того, чтобы проконтролировать установку флагштока.
Однако пока полиция приехала, то на месте инцидента машины уже не было.
«В ходе мониторинга херсонских групп в социальных сетях полицейские обнаружили фотоматериалы, что флагштоком был поврежден неизвестный автомобиль, который в ходе осмотра места происшествия там отсутствовал. Сейчас его владелец установлен, любых обращений от него в полицию не поступало», — говорится в сообщении полиции.
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