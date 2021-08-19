В Канаде судят военнослужащую, которая накормила своих сослуживцев кексами с каннабисом на стрельбах

Пекельце

christomosexual / Flickr

Канадская военнослужащая предстала перед судом за то, что накормила своих сослуживцев кексами с каннабисом прямо во время боевых учений с оружием.

Об этом пишет BBC.

Инцидент произошел в 2018 году во время трехнедельных учений на базе 5-й Канадской дивизии «Гейджтаун». Когсвелл тогда работала в столовой армейского центра. По версии следствия, она приготовила кексы с марихуаной и выдала их артиллерийскому подразделению. О начинке артиллеристы не знали.

В ходе видеодопроса Когсвел рассказала, что другие солдаты оскорбляли ее, и добавила, что употребление каннабиса среди военнослужащих и так распространено. Ожидается, что суд вынесет свое решение в ноябре. Девушке грозит до 5 лет заключения.