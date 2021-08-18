Американский певец Андерсон Пак набил татуировку с просьбой не выпускать его посмертных альбомов

Пекельце

Американский певец, рэппер Андерсон Пак (Anderson .Paak) еще при жизни попросил не выпускать его посмертных альбомов. Свою просьбу он оформил в виде татуировки на руке.

Об этом пишет HipHop-N-More.

«Пожалуйста, когда я умру, не выпускайте никаких посмертных альбомов или песен под моим именем. Все это просто демки, не предназначенные для прослушивания публикой», — гласит надпись на руке.

35-летний певец жив и здоров, но решил сработать на опережение. Ему, вероятно, не нравится мода лейблов выпускать альбомы или синглы музыкантов после их смерти, как это произошло с рэпперами XXXTentacion, Lil Peep и знаменитым 2Pac.