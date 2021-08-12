В Англии пенсионер пытался ограбить банк, однако там не разобрали его почерк на записке с требованиями

Пекельце

Sussex police

В Англии в графстве Сассекс 67-летнего пенсионера Алана Слэттери приговорили к 6 годам: четыре из них он проведет в тюрьме, два — на испытательном сроке. В марте 2021 года он пытался ограбить банк, но кассиры не поняли почерк на записке с требованиями.

Об этом сообщает Eastbourne Herald.

За две недели Слэттери зашел в три банка в двух городах и использовал записки, чтобы потребовать от кассиров передать деньги. Первая попытка ограбления произошла в городе Истборн 18 марта 2021 года, но из-за плохого почерка сотрудник не смог прочитать записку, и Слэттери ушел с пустыми руками.

Sussex police

Представитель полиции Сассекса сказал, что позже сотрудникам банка удалось прочитать записку, в которой говорилось: «Ваша загородка не остановит то, что у меня есть, просто передайте десятки и двадцатки. Подумайте о клиентах». Затем сотрудники банка позвонили в полицию, которая приехала, забрала записку и записи с камер видеонаблюдения банка.

Во втором банке попытка ограбления удалась — он забрал у кассира 2,4 тысячи фунтов (почти 90 тысяч гривен). В третьем банке сотрудники отказались выдавать деньги и позвонили в полицию. Когда Слэттери уходил, правоохранители увидели уже знакомое лицо.

Sussex police

В итоге Слэттери арестовали по подозрению в ограблении и по двум пунктам обвинения в попытке ограбления. Во время обыска у него нашли таку же куртку, как была на человеке, попавшем на камеры в одном из банков.

Мужчина признал себя виновным во всех трех преступлениях и получил четыре года лишения свободы и два года испытательного срока.