В Японии мэр города укусил олимпийскую медаль спортсменки. Теперь он заплатит за новую

Пекельце

Kyodo News / Contributor

В Японии мэр города Нагоя Такаши Кавамура заплатит за замену золотой медали софтболистки Миу Гото — он укусил награду. Об этом сообщает Kyodo News.

На прошлой неделе Кавамура подвергся критике за то, что снял маску и зажал медаль Гото между зубами, чтобы попозировать для фотографий. Кроме этого, он спросил у спортсменки: «А тебе запрещено заводить романтические отношения?» В соцсетях сразу раскритиковали мэра как за этот вопрос, так и за инцидент с медалью.

Kyodo News / Contributor

Теперь же он извинился за вопрос, нарушение ковидных протоколов и заявил, что заплатит за изготовление новой медали — это уже согласовано с Международным олимпийским комитетом, Японским национальным комитетом и организаторами Олимпийских игр в Токио.

Ожидается, что Гото получит медаль в ближайшее время. Напомним, что Япония выиграла золото в софтболе, победив Соединенные Штаты со счетом 2:0.

Еще в июле Организаторы олимпиады написали в Twitter напоминание, в котором рекомендовали спортсменам не кусать медали, заявив: «Мы просто хотим официально подтвердить, что медали Олимпийских игр в Токио несъедобные!»