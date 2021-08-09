Житель Запорожья заявил в полицию о похищении своего автомобиля. А потом признался, что забыл, где его поставил

Пекельце

Пресс-служба КГГА

В Запорожье мужчина заявил в полицию о похищении своего автомобиля, а потом признался, что просто забыл, где его поставил.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Мужчина заявил, что 7 августа на улице Цитрусовой неизвестный похитил его автомобиль Ford Fusion. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, осмотрели территорию и обнаружили, что заявитель просто забыл, где поставил свой транспорт. Правоохранители нашли машину во дворе соседнего дома.

За ложный вызов полиции составили административный протокол по ст.183 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья влечет за собой штраф от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 3 400 гривен).