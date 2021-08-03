В Германии пенсионера оштрафовали на €250 тысяч. В его доме нашли танк времен Второй мировой войны

Пекельце

Twitter / ntv Nachrichten

Пенсионер из немецкого города Киль получил условный срок в 14 месяцев и штраф в €250 тысяч за незаконное хранение оружия. У него нашли арсенал оружия времен Второй мировой войны и целый танк «Пантера».

Об этом пишет Spiegel.

Кроме танка, правоохранители обнаружили пушку с боевыми снарядами и другое оружие. Окружной суд признал пенсионера виновным.

Из штрафа в €250 тысяч 50 тысяч пойдут в государственную казну, остальное — на благотворительность. В то же время суд обязал пенсионера в течение двух лет продать или передать 45-тонный танк и орудие музею или коллекционеру.

Все эти находки немецкие правоохранители обнаружили еще в 2015 году во время расследования тайников нацистского искусства. Тогда, чтобы вытянуть танк, пришлось привлечь около 20 солдат. Они 9 часов перемещали танк без гусениц на погрузчик.