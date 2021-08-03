У Німеччині пенсіонера оштрафували на €250 тисяч. В його будинку знайшли танк часів Другої світової війни

Пенсіонер із німецького міста Кіль отримав умовний термін в 14 місяців і штраф у €250 тисяч за незаконне зберігання зброї. У нього знайшли арсенал зброї часів Другої світової та цілий танк «Пантера».

Про це пише Spiegel.

Окрім танку, правоохоронці виявили гармату з бойовими снарядами та іншу зброю. Окружний суд визнав пенсіонера винним.

Із штрафу у €250 тисяч 50 тисяч підуть до державної скарбниці, а решта — на благодійність. Водночас суд зобов’язав пенсіонера протягом двох років продати або передати 45-тонний танк і гармату музею чи колекціонеру.

Усі ці знахідки німецькій правоохоронці виявили ще у 2015 році під час розслідування схованок нацистського мистецтва. Щоб витягнути танк, тоді довелося залучити близько 20 солдатів. Вони дев’ять годин переміщували танк без гусениць на навантажувач.